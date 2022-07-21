Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про нові спроби анексії

Про це пише Reuters.

"Знову ж таки, ми чітко заявили, що силова анексія була б грубим порушенням Статуту ООН, і ми не дозволимо цьому залишитися без заперечень. Ми не дозволимо цьому залишитися безкарним", - сказав речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Видання зазначає, що Росія анексувала Крим в 2014 році та підтримує "ДНР" і "ЛНР".

Раніше Сполучені Штати заявили, що бачать ознаки того, що Росія готується офіційно анексувати територію, яку вона захопила в Україні та пообіцяли, що будуть протидіяти анексії.

20 липня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва планує захопити не лише Донеччину та Луганщину, а й Херсонську, Запорізьку області та інші території України.

Міністр закордонних справ України закликав світ посилити санкції проти РФ і прискорити постачання Києву зброї.

Міністр оборони США вважає, що міністр закордонних справ РФ підтвердив бажання Путіна захопити більше українських територій.

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