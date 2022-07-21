Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про нові спроби анексії
Речник Держдепартаменту США Нед Прейс відреагував на слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що "військові завдання Росії виходять за межі Донбасу". Він сказав, що такі заяви не залишаться безкарними
Про це пише Reuters.
"Знову ж таки, ми чітко заявили, що силова анексія була б грубим порушенням Статуту ООН, і ми не дозволимо цьому залишитися без заперечень. Ми не дозволимо цьому залишитися безкарним", - сказав речник Держдепартаменту Нед Прайс.
Видання зазначає, що Росія анексувала Крим в 2014 році та підтримує "ДНР" і "ЛНР".
Раніше Сполучені Штати заявили, що бачать ознаки того, що Росія готується офіційно анексувати територію, яку вона захопила в Україні та пообіцяли, що будуть протидіяти анексії.
- 20 липня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва планує захопити не лише Донеччину та Луганщину, а й Херсонську, Запорізьку області та інші території України.
- Міністр закордонних справ України закликав світ посилити санкції проти РФ і прискорити постачання Києву зброї.
- Міністр оборони США вважає, що міністр закордонних справ РФ підтвердив бажання Путіна захопити більше українських територій.
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