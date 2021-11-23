Держдеп: Уряд США щодня опрацьовує питання щодо ситуації навколо України
Перший заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Дерек Хоган заявив, що уряд сполучених Штатів та Офіс президента Джо Байдена стежать за розвитком подій навколо України та опрацьовують ситуацію щодня
Про це передає Укрінформ.
Під час меморіального заходу біля пам’ятника жертвам Голодомору 1932-33 років у центрі Вашингтона Хоган зазначив: "Народ України не повинен почуватися самотнім".
Він наголосив, що ситуація навколо України "наразі є питанням, яке опрацьовується на щоденній основі" на найвищому рівні американського уряду, в тому числі в офісі президента Байдена.
Хоган зауважив, що непохитна підтримка України з боку США, про яку заявляли в американській адміністрації, залишиться незмінною.
"Це означає, що Сполучені Штати стоять разом з Україною, щоб захистити її суверенітет і територіальну цілісність»", - сказав представник Держдепу.
За його словами, підтримка США є багатогранною: крім сфери безпеки й оборони, вона охоплює допомогу на інших напрямах, у тому числі в реалізації політичних та економічних реформ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.63
Купівля 26.63Продаж 26.92
-
EUR
Купівля 29.89Продаж 30.36
- Актуальне
- Важливе