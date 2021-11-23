Держдеп: Уряд США щодня опрацьовує питання щодо ситуації навколо України

Про це передає Укрінформ.

Під час меморіального заходу біля пам’ятника жертвам Голодомору 1932-33 років у центрі Вашингтона Хоган зазначив: "Народ України не повинен почуватися самотнім".

Він наголосив, що ситуація навколо України "наразі є питанням, яке опрацьовується на щоденній основі" на найвищому рівні американського уряду, в тому числі в офісі президента Байдена.

Хоган зауважив, що непохитна підтримка України з боку США, про яку заявляли в американській адміністрації, залишиться незмінною.

"Це означає, що Сполучені Штати стоять разом з Україною, щоб захистити її суверенітет і територіальну цілісність»", - сказав представник Держдепу.

За його словами, підтримка США є багатогранною: крім сфери безпеки й оборони, вона охоплює допомогу на інших напрямах, у тому числі в реалізації політичних та економічних реформ.

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