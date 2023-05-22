Держдепартамент США: надання Україні F-16 - пріоритет для нас, почнемо реалізовувати це найближчими місяцями
Речник Держдепу Метью Міллер заявив, що надання Україні літаків F-16 - пріоритет США, тож країна, разом з партнерами, почне працювати над цим вже найближчими місяцями
Про це пише "Європейська правда", з посиланням на свого кореспондента.
"Президент дуже чітко дав зрозуміти, що ми почнемо навчання українських військових пілотуванню F-16 і будемо працювати з нашими союзниками та партнерами над наданням Україні винищувачів F-16. Я не можу оголосити, коли або як це станеться, або з яких країн вони надійдуть. Але це є нашим пріоритетом, і ми почнемо реалізовувати його в найближчі місяці", – сказав речник.
Міллер зазначив, що США та союзники виступають проти використання літаків по території Росії, проте нагадав, що цю війну розпочала саме РФ, і що це вона першою напала на українські території.
"Тож саме Україна має вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але саме Росія є агресором у цій війні", – сказав речник.
- Президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ/
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