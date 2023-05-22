Про це пише "Європейська правда", з посиланням на свого кореспондента.

"Президент дуже чітко дав зрозуміти, що ми почнемо навчання українських військових пілотуванню F-16 і будемо працювати з нашими союзниками та партнерами над наданням Україні винищувачів F-16. Я не можу оголосити, коли або як це станеться, або з яких країн вони надійдуть. Але це є нашим пріоритетом, і ми почнемо реалізовувати його в найближчі місяці", – сказав речник.

Міллер зазначив, що США та союзники виступають проти використання літаків по території Росії, проте нагадав, що цю війну розпочала саме РФ, і що це вона першою напала на українські території.

"Тож саме Україна має вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але саме Росія є агресором у цій війні", – сказав речник.