Держпродспоживслужба скасувала багатомільйонний штраф Новій пошті

Про це у Facebook повідомила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.



За її словами, комісія щодо ситуації з "Новою поштою" офіційно завершила роботу. Вона встановила, що під час здійснення позапланової перевірки відділення у Харківській області були допущені процесуальні порушення. Крім того, при застосуванні штрафних санкцій за порушення вимог законодавства не було враховано принцип пропорційності порушення і покарання.



"За підсумками перевірки штрафи рекомендовано (формулювання згідно норми закону) скасувати. Впевнена, що так і станеться", - написала Магалецька.



Фактично ж, додала вона, штраф не просто скасували. Висновки із ситуації будуть покладені в основу нових законодавчих норм, які унеможливлять внесення чиновниками неадекватних штрафів на власний розсуд.



Магалецька також запропонувала Новій пошті встановити в своєму додатку можливість споживачу одразу на місці поскаржитися на порушення його прав у відділенні. Таким чином, всі конфлікти можуть вирішуватися оперативно.

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