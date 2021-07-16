Держпродспоживслужба скасувала багатомільйонний штраф Новій пошті
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту прав споживачів скасувала штраф Новій пошті у 326 млн грн, який був накладений в результаті позапланової перевірки відділення у Харківській області
Про це у Facebook повідомила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.
За її словами, комісія щодо ситуації з "Новою поштою" офіційно завершила роботу. Вона встановила, що під час здійснення позапланової перевірки відділення у Харківській області були допущені процесуальні порушення. Крім того, при застосуванні штрафних санкцій за порушення вимог законодавства не було враховано принцип пропорційності порушення і покарання.
"За підсумками перевірки штрафи рекомендовано (формулювання згідно норми закону) скасувати. Впевнена, що так і станеться", - написала Магалецька.
Фактично ж, додала вона, штраф не просто скасували. Висновки із ситуації будуть покладені в основу нових законодавчих норм, які унеможливлять внесення чиновниками неадекватних штрафів на власний розсуд.
Магалецька також запропонувала Новій пошті встановити в своєму додатку можливість споживачу одразу на місці поскаржитися на порушення його прав у відділенні. Таким чином, всі конфлікти можуть вирішуватися оперативно.
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