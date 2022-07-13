Держсекретар США Блінкен закликав Росію припинити "фільтрацію" українців
Ентоні Блінкен вимагає від Росії невідкладно покласти край так званій "фільтрації" українського населення
Про це очільник американського зовнішньополітичного відомства написав у Twitter.
"Росія має негайно припинити свої систематичні "фільтраційні" операції в Україні, внаслідок яких, як повідомляється, зникли, затримані або насильно депортовані зі своїх будинків приблизно до 1,6 млн ні в чому не винних українців, зокрема 260 тисяч дітей", - написав він.
- 13 липня президент Зеленський заявив, що окупанти депортували два мільйони українців і розповів про російські фільтраційні табори.
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