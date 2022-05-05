Держсекретар США захворів на COVID-19
Держсекретар США Ентоні Блінкен здав позитивний тест на COVID-19 та продовжить роботу в домашній самоізоляції
Про це повідомив представник держжепу Нед Прайс, пише Інтерфакс-Україна.
"Державний секретар Ентоні Блінкен здав позитивний ПЛР-тест на коронавірус сьогодні вдень. Секретар отримав обидві дози вакцини, а також "бустерну" дозу та відчуває легкі симптоми захворювання", - сказав Прайс.
У вівторок і середу зранку держсекретар здавав негативні тести.
Блінкен не зустрічався з президентом США Джо Байденом останні кілька днів.
Держсекретар продовжить працювати у домашній самоізоляції.
- Нагадаємо, 24 квітня до Києва прибули держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін. Вони зустрілись із президентом Володимиром Зеленським та анонсували повернення співробітників посольства США в Україну та новий пакет допомоги.
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