Держсекретар США захворів на COVID-19

Про це повідомив представник держжепу Нед Прайс, пише Інтерфакс-Україна.



"Державний секретар Ентоні Блінкен здав позитивний ПЛР-тест на коронавірус сьогодні вдень. Секретар отримав обидві дози вакцини, а також "бустерну" дозу та відчуває легкі симптоми захворювання", - сказав Прайс.



У вівторок і середу зранку держсекретар здавав негативні тести.



Блінкен не зустрічався з президентом США Джо Байденом останні кілька днів.



Держсекретар продовжить працювати у домашній самоізоляції.

Нагадаємо, 24 квітня до Києва прибули держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін. Вони зустрілись із президентом Володимиром Зеленським та анонсували повернення співробітників посольства США в Україну та новий пакет допомоги.



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb