Поради Держспецзв’язку опублікувала у facebook.

"Першого вересня розпочинається навчання у школах, проте багато учнів через воєнний стан вчитимуться дистанційно. Подбайте про безпеку дітей в онлайн-просторі. Держспецзв’язку нагадує головні правила, які допоможуть захистити школярів у інтернеті", - пишуть у Службі.

Батькам радять встановити всі потрібні для захисту налаштування на смартфоні або комп’ютері дитини. Якщо для навчання дитині потрібно зареєструватися на певному сайті або створити акаунт, зробіть це разом. Не дозволяйте використовувати облікові записи дорослих.

"Домовтеся з дитиною, що під час уроків вона буде використовувати тільки ті інтернет-ресурси, які необхідні для навчання: визначену вчителем програму для відеоконференцій, вебсайти з навчальним матеріалом, месенджер для повідомлень. За потреби налаштуйте відповідні закладки у браузері", - пише Держспецзв’язку.

Навчіть дітей створювати надійні паролі та нікому їх не повідомляти. Розкажіть і постійно нагадуйте про ризики в кіберпросторі. Якщо дитина навчається у початковій школі, використовуйте спеціальні програми, які фільтрують контент, зробіть необхідні налаштування для батьківського контролю.

Нагадуйте дітям правила етичного онлайн-спілкування. Обговоріть план дій на випадок нестандартних ситуацій. Дитина має знати про те, що у будь-якому випадку може розраховувати на допомогу вчителя чи батьків.

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