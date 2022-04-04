Держспецзв'язку попереджає про нову кібератаку в Україні: розсилають мейли під виглядом даних про воєнні злочини

Про це повідомило Держспецзв'язку в Телеграм.



"Нова кібератака на державні органи України. Зловмисники знову використовують болючі для українців теми. Зокрема, "паразитують" на інформації щодо персональних даних росіян, які скоїли воєнні злочини в нашій країні", – повідомило відомство.



Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA при Держспецзв’язку застерігає співробітників державних органів відкривати електронні листи з темою "Інформація щодо військових злочинців РФ".



Хакери можуть отримати віддалений доступ до комп'ютера людини, що відкрила такий лист.



"Електронний лист містить HTML-файл "Військові злочинці РФ.htm", відкриття якого призведе до створення на комп'ютері RAR-архіву "Viyskovi_zlochinci_RU.rar". Згаданий архів містить файл-ярлик "Військові-злочинці що знищують Україну (домашні адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних сетях).lnk". Його відкриття призведе до того, що зловмисники отримають віддалений доступ до комп'ютера жертви", – пояснили у Держспецзв'язку.



Відомство асоціює такі дії з діяльністю групи UAC-0010 (Armageddon).

Нагадаємо, кількість хакерських атак за місяць війни зросла утричі, але більшість з них неуспішні.