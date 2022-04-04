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Головна війна з Росією Держспецзв'язку попереджає про нову кібератаку в Україні: розсилають мейли під виглядом даних про воєнні злочини

Держспецзв'язку попереджає про нову кібератаку в Україні: розсилають мейли під виглядом даних про воєнні злочини

4 квітня, 2022 понедiлок
19:28
війна з Росією комп пошта безпека

Урядова команда CERT-UA повідомляє про чергову кібератаку на державні органи України, на цей раз хакери паразитують на інформації щодо воєнних злочинів росіян

Про це повідомило Держспецзв'язку в Телеграм.

"Нова кібератака на державні органи України. Зловмисники знову використовують болючі для українців теми. Зокрема, "паразитують" на інформації щодо персональних даних росіян, які скоїли воєнні злочини в нашій країні", – повідомило відомство.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA при Держспецзв’язку застерігає співробітників державних органів відкривати електронні листи з темою "Інформація щодо військових злочинців РФ".

Хакери можуть отримати віддалений доступ до комп'ютера людини, що відкрила такий лист.

"Електронний лист містить HTML-файл "Військові злочинці РФ.htm", відкриття якого призведе до створення на комп'ютері RAR-архіву "Viyskovi_zlochinci_RU.rar". Згаданий архів містить файл-ярлик "Військові-злочинці що знищують Україну (домашні адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних сетях).lnk". Його відкриття призведе до того, що зловмисники отримають віддалений доступ до комп'ютера жертви", – пояснили у Держспецзв'язку.

Відомство асоціює такі дії  з діяльністю групи UAC-0010 (Armageddon).

  • Нагадаємо, кількість хакерських атак за місяць війни зросла утричі, але більшість з них неуспішні.
  • Напередодні повномасштабного вторгнення РФ, 23 лютого, сайти органів влади України зазнали масової кібератаки.
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кібератака
Держспецзв'язку
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