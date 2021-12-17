Держсубсидії іноземним суб'єктам кінематографії на створення фільмів в Україні: Рада розблокувала законопроєкт

За відповідне рішення проголосували 298 нардепів, передає Еспресо.TV.



У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що він усуває технічні помилки, допущені під час внесення змін до закону про державну підтримку кінематографії в Україні щодо надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, яких зазнав іноземний суб'єкт кінематографії під час виробництва (створення) фільму в Україні.



"Розблокування реалізації права іноземного суб'єкта кінематографії на отримання державної субсидії створить механізми для залучення іноземних інвестицій в Україну, створення нових робочих місць, підвищення професійного рівня українських фахівців у цій галузі за рахунок співпраці зі світовими гравцями, розвитку інфраструктури України та туризму", - зазначається в документі.