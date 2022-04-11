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Головна війна з Росією Десантникам, які вирушають на східний фронт, відправили бронежилети і кевларові шоломи – Порошенко

Десантникам, які вирушають на східний фронт, відправили бронежилети і кевларові шоломи – Порошенко

11 квітня, 2022 понедiлок
17:44
війна з Росією Порошенко

Сотні бронежилетів четвертого класу захисту та кевларові шоломи відправили бійцям бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, яка вирушає на східний фронт. Про це повідомив Петро Порошенко

"Відправили сьогодні чергову партію військового спорядження воїнам, які вирушають на східний фронт. Зараз там — найгарячіше. Ми допомагали захисникам Києва, коли ворог стояв на підступах до столиці. Сьогодні наш обов’язок — підтримати наших героїв на Сході", – наголосив Петро Порошенко. 

"Сотні бронежилетів із фінської сталі четвертого класу захисту. І кевларові шоломи — найкращі для бійців  Десантної-штурмових військ. Вже сьогодні завдяки ГО "Справа Громад" цей найцінніший вантаж — бо він захищає життя і здоров’я — буде доставлений нашим воїнам", – повідомив п’ятий президент.

Порошенко зазначив, що вже 47 днів Україна проходить одне з найважчих у своїй історії випробувань. І українці проходять його з честю. 

"Величезний рівень самоорганізації, коли як і в 2014-му ми забезпечуємо Збройні Сили, забезпечуємо підрозділи територіальної оборони. Тисячі і тисячі бронежилетів відправлені у бригади Збройних Сил, видані батальйонам територіальної оборони. І зараз – чергова партія", – говорить Порошенко.

"Разом переможемо. Бо ми українці. Ми – сильні. Правда – з нами. Весь світ – з нами. Господь з нами", – переконаний Петро Порошенко.

Від початку російського вторгнення Порошенко патронує 206-й батальйон територіальної оборони, який після захисту столиці отримав нове бойове завдання, а також інші добровольчі підрозділи тероборони та Збройних Сил. 

За цей час українські бійці отримали сотні кулеметів ПКМ, броньовані пікапи, кілька тисяч високоякісних бронежилетів, інше військове спорядження. 

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