Десантники знищили колону армії РФ, яка рухалася із Харківщини на Дніпропетровщину

Про це повідомила 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада у Facebook

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"У ході зухвалої операції техніка та жива сила противника була знищена! І так буде з кожним! Жодної пощади! Вірте в ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.