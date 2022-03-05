Впродовж дня ПС ЗСУ підбили дев'ять літаків та вертольотів ворога
Десантники знищили колону армії РФ, яка рухалася із Харківщини на Дніпропетровщину
5 березня силами підрозділу 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади було зупинено колони ворога, які намагалася переміститись у бік Дніпропетровської області зі сторони Балаклії
Про це повідомила 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада у Facebook"У ході зухвалої операції техніка та жива сила противника була знищена! І так буде з кожним! Жодної пощади! Вірте в ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.
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