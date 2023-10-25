Дешевший та легший варіант: ISW розповів про нові російські безпілотники
Російські військові під час атак по території України вперше застосували нові безпілотники дальньої дії Italmas. Ці дрони легші та дешевші за "шахеди"
Про це пише Інститут вивчення війни.
Зазначається, що 23 жовтня російські ЗМІ припустили, що окупанти під час атаки безпілотників на Київську область вперше застосували в Україні нові безпілотники великої дальності Italmas і їх похідні.
Пропагандисти також зауважили, що дрони Italmas легші за Shahed і їх важче виявити та збити. Також вони дешевші за "шахеди", а це означає, що їх можна більше виробляти та використовувати.
Проте, як наголошують в ISW, безпілотники забезпечують легше корисне навантаження, що обмежує їхню корисність окремо. Окупанти, ймовірно, застосовуватимуть безпілотники Italmas у тандемі з Shaheds.
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