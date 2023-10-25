Дешевший та легший варіант: ISW розповів про нові російські безпілотники

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що 23 жовтня російські ЗМІ припустили, що окупанти під час атаки безпілотників на Київську область вперше застосували в Україні нові безпілотники великої дальності Italmas і їх похідні.

Пропагандисти також зауважили, що дрони Italmas легші за Shahed і їх важче виявити та збити. Також вони дешевші за "шахеди", а це означає, що їх можна більше виробляти та використовувати.

Проте, як наголошують в ISW, безпілотники забезпечують легше корисне навантаження, що обмежує їхню корисність окремо. Окупанти, ймовірно, застосовуватимуть безпілотники Italmas у тандемі з Shaheds.