Фанера й пластикова пляшка: у Defence Express розповіли про використання ворогом нових дронів для виснаження ППО
Військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков зазначив, що росіяни почали використовувати примітивно зібрані дрони
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Вкотре було повідомлення про знищення невстановленого типу ворожого БПЛА. Є фото знищеного дрона з двигуном, який можна придбати на AliExpress - це бензиновий двигун для авіамоделей. Такий дрон можна зібрати у будь-якому гуртку авіамоделювання. Можна говорити про використання ворогом примітивно зібраних, з мінімальними витратами дронів", - пояснив Катков.
За словами військового експерта, такі безпілотники були вперше використані противником ще в червні цього року.
"Дрони виробляються з фанери, для паливного бака використана пластикова пляшка. Ці БПЛА можуть нести кілька кілограмів корисного навантаження. Вони не мають захищених каналів управління. Тобто є максимальна економія на всьому. Ці дрони ворог використовує, щоб "шахеди" застосовувати більш ефективно й виснажити нашу ППО", - підкреслив Катков.
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