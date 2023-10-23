Фанера й пластикова пляшка: у Defence Express розповіли про використання ворогом нових дронів для виснаження ППО

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вкотре було повідомлення про знищення невстановленого типу ворожого БПЛА. Є фото знищеного дрона з двигуном, який можна придбати на AliExpress - це бензиновий двигун для авіамоделей. Такий дрон можна зібрати у будь-якому гуртку авіамоделювання. Можна говорити про використання ворогом примітивно зібраних, з мінімальними витратами дронів", - пояснив Катков.

За словами військового експерта, такі безпілотники були вперше використані противником ще в червні цього року.

"Дрони виробляються з фанери, для паливного бака використана пластикова пляшка. Ці БПЛА можуть нести кілька кілограмів корисного навантаження. Вони не мають захищених каналів управління. Тобто є максимальна економія на всьому. Ці дрони ворог використовує, щоб "шахеди" застосовувати більш ефективно й виснажити нашу ППО", - підкреслив Катков.

Уночі проти понеділка, 23 жовтня, російські окупанти атакували територію України ударними дронами та ракетами, зокрема припортову інфраструктуру Одещини. Сили ППО знищили усі повітряні цілі РФ - 14 безпілотників та одну авіаційну ракету Х-58.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав роботу американського зенітно-ракетного комплексу HAWK, за допомогою якого українські бійці вночі 23 жовтня збивали російські повітряні цілі.

















