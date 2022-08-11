Про це Курті заявив в інтерв'ю Reuters.

Він звинуватив Росію, яка є головним союзником Сербії та наклала вето на заявку Косова на членство в ООН, у розпалюванні нової етнічної напруженості в колишній південній провінції Сербії.

"Деспотичний президент Путін — людина війни, і він був би зацікавлений у поширенні війни, тому що він хоче нормалізувати війну", — сказав Курті, натякаючи на вторгнення Росії в сусідню Україну в лютому.

Щодо нових конфліктів з Сербією, то Курті заявив: "Ми не повинні виключати, що агресивна політика Белграда може також перетворитися на напад на Косово в той чи інший спосіб. Ми пильні, але не боїмося".

Він додав: "Я не кажу, що вони збираються атакувати нас цього тижня чи наступного, але було б абсолютно безвідповідально виключати... можливість зростання напруженості та нових конфліктів".

В неділю, 31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність.

Сербське населення північної частини Косово було невдоволене рішенням уряду Курті заборонити їм користуватися виданими у Сербії автомобільними номерами й особистими ID-картками й перевести їх в примусовому порядку на косовські документи.

Справа ледь не дійшла до збройного конфлікту.

Косовська поліція казала про стріляну у свій бік від невстановлених осіб.

По тривозі було піднято миротворців НАТО (KFOR).

Обійшлося без жертв.

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