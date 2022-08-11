Деспотичний Путін — людина війни, і він хоче війни на Балканах, - прем'єр-міністр Косова
Альбін Курті поклав відповідальність за загострення на косовсько-сербському кордоні на Росію
Про це Курті заявив в інтерв'ю Reuters.
Він звинуватив Росію, яка є головним союзником Сербії та наклала вето на заявку Косова на членство в ООН, у розпалюванні нової етнічної напруженості в колишній південній провінції Сербії.
"Деспотичний президент Путін — людина війни, і він був би зацікавлений у поширенні війни, тому що він хоче нормалізувати війну", — сказав Курті, натякаючи на вторгнення Росії в сусідню Україну в лютому.
Щодо нових конфліктів з Сербією, то Курті заявив: "Ми не повинні виключати, що агресивна політика Белграда може також перетворитися на напад на Косово в той чи інший спосіб. Ми пильні, але не боїмося".
Він додав: "Я не кажу, що вони збираються атакувати нас цього тижня чи наступного, але було б абсолютно безвідповідально виключати... можливість зростання напруженості та нових конфліктів".
- В неділю, 31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність.
- Сербське населення північної частини Косово було невдоволене рішенням уряду Курті заборонити їм користуватися виданими у Сербії автомобільними номерами й особистими ID-картками й перевести їх в примусовому порядку на косовські документи.
- Справа ледь не дійшла до збройного конфлікту.
- Косовська поліція казала про стріляну у свій бік від невстановлених осіб.
- По тривозі було піднято миротворців НАТО (KFOR).
- Обійшлося без жертв.
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