Дестабілізація в країні та реконструкція радянської імперії: Данілов назвав план Путіна щодо України

Про це він заявив в інтерв'ю Данілова Українській правді.

За його словами, РФ анексувала Крим, а потім окупувала частину Донецької, Луганської областей для того, щоб Україна не звертала увагу від півострову.

"Давайте починати з самого початку. Який план у Путіна? Він доволі простий, ми про це публічно кажемо - це знищення нас як держави", - зауважив Данілов.

Він сказав, що Мінські угоди, які були “підписані під дулом автомата”, не можуть бути застосовані саме в тому вигляді, в якому вони є.

"Який план сьогодні у Путіна? Внутрішня дестабілізація в нашій країні. Якщо тільки відбудеться внутрішня дестабілізація, потім він буде мати можливість скористатися цією дестабілізацією для того, щоб зробити свою чорну справу. Крапка. Якщо не буде внутрішньої дестабілізації, буде набагато складніше виконувати ті завдання, які вони поставили перед собою", - наголосив секретар РНБО.

Данілов вважає, що у Путіна є план по реконструкції радянської імперії, а без участі України жодної імперії не відбудеться.

"Що ми бачимо на сьогоднішні день? Те, що стосується політичної дестабілізації саме за рахунок сил, афільованих з Російською Федерацією після закриття телеканалів, після певних наших превентивних процедур, зробити їм це складно", - сказав він.

Також він вважає, що в РФ залишається енергетичний напрямок.

"Те, що відбувається з енергетикою в світі, це не тільки в нашій країні. Це досить багатогранна така проблема. Чому? Тому що тут і COVID, тут і Китай, тут і Тайвань, тут і Індія, тут дуже багато процесів", - додав Данілов.