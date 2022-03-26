Десятки громад та низка монастирів перейшли до ПЦУ, - Епіфаній
Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомив, що десятки громад та низка монастирівдобровільно приєдналися до ПЦУ
Про це він написав у Twitter.
"Десятки громад, низка монастирів у різних областях України вже добровільно та усвідомлено виконали свій канонічний обов’язок і послідували Томосу про автокефалію, зробивши вибір на користь Церкви і України. Двері Православної церкви України та наші серця відкриті для всіх!", - зазначив Епіфаній.
- 22 березня Синод ПЦУ закликав громади Московського патріархату переходити до них.
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