Десятки громад та низка монастирів перейшли до ПЦУ, - Епіфаній

Про це він написав у Twitter.

"Десятки громад, низка монастирів у різних областях України вже добровільно та усвідомлено виконали свій канонічний обов’язок і послідували Томосу про автокефалію, зробивши вибір на користь Церкви і України. Двері Православної церкви України та наші серця відкриті для всіх!", - зазначив Епіфаній.

22 березня Синод ПЦУ закликав громади Московського патріархату переходити до них.