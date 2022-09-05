Десятки прильотів: росіяни продовжують обстрілювати українське прикордоння
Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зазначається, що вчора, 4 вересня, з території Росії загарбники продовжували обстрілювати українське прикордоння.
"Ворог наніс вогневе ураження із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Під ворожим вогнем опинилися Миропільська, Зноб-Новгородська, Есманьська, Шалигінська, Середино-Будська та Білопільська громади Сумщини та Новгород-Сіверська громада Чернігівщини. По території Новгород-Сіверської громади о сьомій ранку та після восьмої години окупанти били мінометами та зі ствольної артилерії – загалом з боку російського села случевськ було випущено майже чверть сотні снарядів. Зноб-Новгородська громада перебувала під мінометним вогнем – 15 прильотів. Пошкоджено лінію електропередач. По території Шалигінської громади росіяни пообіді та ввечері гатили мінометами – загалом 24 прильоти. Також з мінометів росіяни обстріляли Есманьську та Середино-Будську громади, 4 і 6 вибухів, відповідно", - йдеться у повідомленнію
Також у ніч на 5 вересня противник з боку російського населеного пункту Краснооктябрський обстріляв територію Білопільської громади зі ствольної артилерії та 120-мм мінометів, нараховано біля десятка приходів. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, техніка місцевих жителів, лінії електропередач.
Згодом окупанти вдарили зі 120-мм по території Миропільської громади, прилетіло майже півтора десятка мін. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту Гуєво.
На щастя, в усіх випадках без жертв.
- Нагадаємо, росіяни обстріляли Сумщину: майже 40 прильотів за добу
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