Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Сьогодні ворог обстрілював північні громади області. Зафіксовано майже 40 прильотів", - наголосив він.

У Зноб-Новгородській громаді ближче до 10:00 зафіксували 15 прильотів з, імовірно, міномета калібру 120 мм. Росіяни пошкодили лінію електропередач.

У Шалигінській громаді після 16:00 було 10 мінометних прильотів. Близько 19:00 зафіксували ще 14 вибухів унаслідок російського обстрілу.

Середино-Будську громаду із 16:00 окупанти 4 рази обстріляли, імовірно, з міномета 120 мм.

По Есманській громаді з 16:50 вони 6 разів ударили з мінометів.

Жертв унаслідок російських обстрілів немає.

3 вересня в Сумській області зафіксували близько 67 прильотів через російські обстріли.

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