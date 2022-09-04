Росіяни обстріляли Сумщину: майже 40 прильотів за добу, пошкоджена електролінія
На Сумщині 4 вересня росіяни обстріляли з мінометів чотири громади та пошкодили лінію електропередачі
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
"Сьогодні ворог обстрілював північні громади області. Зафіксовано майже 40 прильотів", - наголосив він.
У Зноб-Новгородській громаді ближче до 10:00 зафіксували 15 прильотів з, імовірно, міномета калібру 120 мм. Росіяни пошкодили лінію електропередач.
У Шалигінській громаді після 16:00 було 10 мінометних прильотів. Близько 19:00 зафіксували ще 14 вибухів унаслідок російського обстрілу.
Середино-Будську громаду із 16:00 окупанти 4 рази обстріляли, імовірно, з міномета 120 мм.
По Есманській громаді з 16:50 вони 6 разів ударили з мінометів.
Жертв унаслідок російських обстрілів немає.
- 3 вересня в Сумській області зафіксували близько 67 прильотів через російські обстріли.
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