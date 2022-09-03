Про це повідомляє керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Від російських обстрілів 3 вересня постраждали Білопільська та Краснопільська громади. Зафіксовано близько 67 прильотів зі САУ та мінометів.

"Білопільська громада. За день було два обстріли території, усього 17 прильотів з міномету. Краснопільська громада. Надвечір росіяни тричі відкривали вогонь по різних територіях громади. Усього майже 50 прильотів із САУ та мінометів", - пише Живицький.

Постраждалих немає. Інформація про руйнування ще уточнюється.

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