Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Працівники воєнної розвідки України знайшли інформацію, яка засвідчує, що іранські безпілотники до Росії постачали після уже після 24 лютого.

Зокрема, як встановили розвідники, гвинт безпілотника "Mohajer-6" виготовили тільки в лютому цього року. А ще ж потрібен був час, щоб доставити його до РФ. Властиво, іранський Mohajer зібраний із деталей, вироблених в різних країнах. Більшість комплектуючих зі США, Також безпілотник має австрійський двигун та японську камеру.

"Жодних російських елементів ми тут не знайшли, - акцентують у розвідці. - На одному елементі є напис і на фарсі (сучасна перська мова, має статус офіційної в Ірані, Афганістані, Таджикистані). Камера видимого діапазону – Японія. Лазерний дальномір – китайського виробництва. Авіаційна бомба іранського виробництва".

Зараз українські фахівці вивчають, як саме іноземні комплектуючі опинилися в іранських дронах. Серійні номери та дані про виробників комплектуючих співробітники ГУР МО України вже передали країнам-партнерам.

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