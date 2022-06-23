Про це повідомили в пресслужбі Міністерства освіти та науки України.

Зареєструвати електронний кабінет необхідно на сайті. Для цього необхідно внести серію, номер документа про освіту та паспортів - громадянина України і для виїзду за кордон, свідоцтво про народження. Вказати електронну пошту, яка надалі використовуватиметься для активації кабінету та в заяві вступника, та придумати пароль для входу. Також завантажити світлину вступника, яку можуть використовувати для замовлення студентського квитка, тому "селфі" тут не має бути.

"У кабінеті необхідно завантажити фото за наявності, довідки, що підтверджує реєстрацію в селі (Додаток 13 або витяг з реєстру територіальної громади, зокрема сформований на порталі Дія). Така можливість доступна тільки тим вступникам, які закінчили школу в селі в 2022 році", - йдеться в повідомленні.

Редагувати внесену інформацію можна до моменту подання першої електронної заяви. Можливість подання електронних заяв буде відкрита 30 червня та триватиме до 18-ї години 13 липня.

Доступні інструкції в текстовому та відеоформатах доступні також на сайті.

Конкурсний бал вступника на бюджет 2022 року складається з результатів індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу і може бути розглянутий мотиваційний лист. Текст мотиваційного листа необхідно буде заповнювати в кабінеті під час подання заяви. За необхідності копії матеріалів (дипломи, нагороди), що підтверджують інформацію в листі треба надсилати на електронні скриньки Приймальних комісій закладів освіти.

Перелік спеціальностей із творчим конкурсом можна переглянути в Додатку 1 до Порядку прийому на навчання.

"Вступник може використати сільський коефіцієнт (СК), на який збільшується конкурсний бал. СК дорівнює 1,05. Він доступний для осіб, зареєстрованих у селі, які в рік вступу здобули базову середню освіту у закладі освіти на території села. Для підтвердження СК потрібно завантажити в електронний кабінет сканкопію відповідної довідки, про що було вказано вище", - додають в МОН.

Вступити на фахового молодшого бакалавра можна з документом про базову середню освіту, повну загальну (профільну), та навіть професійну або вищу освіту.

Усім вступникам треба реєструвати електронні кабінети та подавати заяви в електронній формі.

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