Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

Як зазначається, 13 грудня 2022 року о 01:09, після поновлювального ремонту, до електромережі було підключено ще один (дев’ятий) енергоблок-тисячник (потужністю 1000 МВт) Енергоатома, який було виведено з робочого ладу 23 листопада в результаті ракетних обстрілів.

Наразі триває набір потужності.

"Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни", – заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

У відомстві нагадують, що наразі росіянами блокується включення енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка продовжує споживати понад 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України.

Нагадаємо, 23 листопада масований ракетний обстріл РФ по території Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці. Відключення електропостачання були екстреними, без дотримання графіків. Зокрема, тоді енергоблоки Південноукраїнської (Миколаївська область) та Хмельницької АЕС відключили від енергосистеми.

Загалом, Україна пережила вже вісім масованих ракетних атак росіян на енергетичну інфраструктуру країни. Через це утворився дефіцит в енергосистемі.

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