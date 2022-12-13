Дев’ятий енергоблок-тисячник підключили до електромережі після масованої атаки РФ
Енергоблок-тисячник Енергоатома, який було виведено з робочого ладу після ракетного обстрілу 23 листопада, підключено до енергосистеми країни
Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.
Як зазначається, 13 грудня 2022 року о 01:09, після поновлювального ремонту, до електромережі було підключено ще один (дев’ятий) енергоблок-тисячник (потужністю 1000 МВт) Енергоатома, який було виведено з робочого ладу 23 листопада в результаті ракетних обстрілів.
Наразі триває набір потужності.
"Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни", – заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
У відомстві нагадують, що наразі росіянами блокується включення енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка продовжує споживати понад 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України.
- Нагадаємо, 23 листопада масований ракетний обстріл РФ по території Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці. Відключення електропостачання були екстреними, без дотримання графіків. Зокрема, тоді енергоблоки Південноукраїнської (Миколаївська область) та Хмельницької АЕС відключили від енергосистеми.
- Загалом, Україна пережила вже вісім масованих ракетних атак росіян на енергетичну інфраструктуру країни. Через це утворився дефіцит в енергосистемі.
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