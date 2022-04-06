Деякі мої друзі зникли, інші - втратили будинки, знайомих та близьких, - Усик

Про це Усик розповів у інтерв'ю YouTube-каналу Blockasset.

За його словами, в Україні через російське вторгнення відбуваються страшні речі - люди гинуть і втрачають друзів та близьких.

"Деякі мої знайомі та друзі зникли, ми не знаємо, де вони зараз. Багато моїх близьких втратили будинки, своїх знайомих, своїх близьких. Насправді те, що зараз відбувається в Україні – це дуже страшно. Я щодня молюся, щоб це скоріше закінчилося. Бокс у порівнянні з війною – це немовля, це маленька дитина. Війна – це страшна річ, яку не побажаєш навіть ворогові", – сказав Усик.

У боксера було право залишити в умовах воєнного стану Україну, оскільки в нього троє неповнолітніх дітей. Одразу після повномасштабного російського вторгнення боксер вступив у тероборону. Однак пізніше ухвалив рішення залишити Україну заради поєдинку з британцем Ентоні Джошуа.



Нагадаємо, 25 березня Усик заявив, що проведе бій проти Джошуа.

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