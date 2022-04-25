Деякі роздрібні мережі відмовляються сплачувати податки за 2021 рік під прикриттям війни, – Гетманцев

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.



"Переважна більшість платників податків сумлінна, але є компанії, які використовують війну як привід", – сказав він в інтерв'ю "Україна 24".



Гетманцев пояснив, що деякі торгові мережі, попри зростання виторгу при падінні маржі, відмовляються сплачувати податок на прибуток за 2021 рік, мають прострочену заборгованість перед партнерами.



"Причому вони... непогано почуваються: виторг збільшився, хоча маржинальність знизилася", – додав парламентар.



"Війна показала, хто є хто", – зауважив він.



Нагадаємо, в Україні понад 400 підприємств перемістили із зони бойових дій до більш безпечних областей.



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