В Україні понад 400 підприємств перемістили із зони бойових дій до більш безпечних областей, - Гетманцев

Про це у фейсбук повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.



"Продовжуємо працювати над евакуацією підприємств із зони бойових дій. 400 підприємств переміщено в безпечні локації, 190 з них вже працюють", - наголосив він.



Українці можуть подати заявку на релокацію та долучитися до логістики.



У березні Мінекономіки запустило програму з допомоги перенесення потужностей підприємств на Захід України.

Станом на 13 квітня Україна перемістила із зони бойових дій до інших областей 250 підприємств, 121 із яких відновило роботу.

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