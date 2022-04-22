В Україні понад 400 підприємств перемістили із зони бойових дій до більш безпечних областей, - Гетманцев
Із зони бойових дій до більш безпечних населених пунктів України перемістили понад 400 підприємств, 190 із яких уже працюють
Про це у фейсбук повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Продовжуємо працювати над евакуацією підприємств із зони бойових дій. 400 підприємств переміщено в безпечні локації, 190 з них вже працюють", - наголосив він.
Українці можуть подати заявку на релокацію та долучитися до логістики.
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