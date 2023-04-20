Про це пише BBC Спорт.

Die Aktuelle опублікувала фотографію усміхненого 54-річного Шумахера на першій обкладинці свого останнього видання із заголовком "Міхель Шумахер, перше інтерв’ю".

На рядку внизу написано "це звучало оманливо реально". Стаття була створена за допомогою програми ШІ під назвою charatcter.ai, яка штучно генерувала "цитати" Шумахера про його здоров’я та сім’ю.

"Я можу за допомогою своєї команди фактично стояти сам і навіть повільно пройти кілька кроків", — зазначено у "цитаті" Шумахера.

"Моя дружина і мої діти були для мене благословенням, без них я б не впорався. Природно, вони теж дуже сумують, як це все сталося. Вони мене підтримують і твердо стоять на моєму боці", - йдеться в "інтерв'ю".

Сім'я підтвердила інформаційному агентству Reuters, що вони планують подати справу в судовому порядку.

Видавці журналу повідомили BBC Sport відповіли, що не коментуватимуть це питання.

Довідка: Шумахер, семиразовий чемпіон Формули-1, отримав важку травму голови під час аварії на лижах у грудні 2013 року і з того часу його не бачили на публіці.

Після нещасного випадку на лижах Шумахера ввели в штучну кому та повернули додому у вересні 2014 року, його стан здоров'я відтоді зберігається в таємниці його сім'ї.

Шумахер виграв два титули чемпіона світу Формули-1 з Benetton у 1994 та 1995 роках, а з 2000 по 2004 рік він завоював п’ять титулів поспіль за Ferrari.

Його сім титулів Формули-1 є рекордом, який поділили з Льюїсом Хемілтоном, тоді як Шумахер здобув 91 перемогу в перегонах за свою кар’єру, рекорд, який Хемілтон перевищив у 2020 році.

Спочатку німець завершив кар'єру в 2006 році, але повернувся в 2010 році, перш ніж знову завершити кар’єру через два роки.

Син Шумахера Мік раніше виступав за Haas у Формулі-1, а зараз є резервним пілотом Mercedes.

У документальному фільмі Netflix 2021 року дружина Шумахера Корінна сказала: "Ми живемо разом вдома. Ми займаємося терапією. Ми робимо все можливе, щоб покращити Міхаеля та переконатися, що йому комфортно, і просто дати йому відчути нашу родину, наш зв’язок". "Приватне є приватним", як він завжди казав. Для мене дуже важливо, щоб він міг якомога більше насолоджуватися своїм приватним життям. Майкл завжди захищав нас, і тепер ми захищаємо Майкла".