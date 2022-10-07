"Ділили стіл і сон зі свинями": СБУ показала покинуту позицію окупантів на Херсонщині
У деокупованій Любимівці на Херсонщині співробітники СБУ знайшли покинуту позицію окупантів, яку вони облаштували у хліві для свиней
Відео з місця оприлюднила СБУ.
Після звільнення Любимівки на Херсонщині співробітники СБУ розпочали перевірку покинутих позицій так званої другої армії світу.
"СБУ отримала неспростовні докази, що собаки Путіна – в житті справжні свині... І від побаченого не змогли стримати сліз від сміху… Окупанти ділили стіл і сон зі свинями", - наголосили в пресслужбі.
"Знайшли собі подібних", – прокоментував це місцевий житель, який провів екскурсію "командним пунктом" росіян.
Також правоохоронці знайшли й вкрадені пральні машинки.
У СБУ звертаються до росіян: "поки ви ще живі, здавайтесь у полон! У нас ви отримаєте краще ставлення, ніж від ваших командирів".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.18
Купівля 40.18Продаж 41.06
-
EUR
Купівля 38.99Продаж 40.11
- Актуальне
- Важливе