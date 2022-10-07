Відео з місця оприлюднила СБУ.

Після звільнення Любимівки на Херсонщині співробітники СБУ розпочали перевірку покинутих позицій так званої другої армії світу.

"СБУ отримала неспростовні докази, що собаки Путіна – в житті справжні свині... І від побаченого не змогли стримати сліз від сміху… Окупанти ділили стіл і сон зі свинями", - наголосили в пресслужбі.

"Знайшли собі подібних", – прокоментував це місцевий житель, який провів екскурсію "командним пунктом" росіян.

Також правоохоронці знайшли й вкрадені пральні машинки.

У СБУ звертаються до росіян: "поки ви ще живі, здавайтесь у полон! У нас ви отримаєте краще ставлення, ніж від ваших командирів".

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