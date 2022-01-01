"Динамівець" Миколенко перейшов в англійський "Евертон"
ФК "Динамо" (Київ) досяг домовленості з ФК "Евертон" (Англія) про трансфер захисника "біло-синіх" Віталія Миколенка
Таке повідомлення сьогодні, 1 січня 2022 року, розповсюдила "динамівська" пресслужба, передає Еспресо.TV.
"Дякуємо за все і бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі в англійській прем'єр-лізі", - побажали Миколенку в столичній команді.
В "Евертоні" український футболіст гратиме під №19.
При цьому на сайті англійського клубу можна довідатися, що контракт з українським гравцем укладено на 4,5 року - до кінця червня 2026-го.
Довідка
Миколенко провів за "Динамо" 132 матчі, в яких забив 7 голів (5 в УПЛ і 2 в єврокубках) і зробив 20 гольових передач (15 в УПЛ і 5 в єврокубках).
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