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Головна Спорт "Динамо" - "Бенфіка": букмекери не вірять в українців перед вирішальним протистоянням у Лізі чемпіонів

"Динамо" - "Бенфіка": букмекери не вірять в українців перед вирішальним протистоянням у Лізі чемпіонів

17 серпня, 2022 середа
01:33
Спорт Динамо, Ліга чемпіонів

Сьогодні, 17 серпня, київське "Динамо" зіграє проти португальської "Бенфіки" у плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За прогнозом букмекерів, "Динамо" є аутсайдером першої зустрічі. На перемогу киян коефіцієнт 5,1. Виграш "Бенфіки" оцінюють в 1,76. Нічия - 4.

Матч-відповідь "Динамо" проти "Бенфіки" пройде 23 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі ЛЧ.

Ліга чемпіонів

Плей-офф, кваліфікація. Перший матч

17 серпня

"Динамо" (Україна) - "Бенфіка" (Португалія) 

Люблін (Польща), стадіон "Мєйскі"

Початок о 22:00

Пряма трансляція на Megogo

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футбол
Динамо
Ліга чемпіонів
Бенфіка
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