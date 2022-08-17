"Динамо" - "Бенфіка": букмекери не вірять в українців перед вирішальним протистоянням у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 17 серпня, київське "Динамо" зіграє проти португальської "Бенфіки" у плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За прогнозом букмекерів, "Динамо" є аутсайдером першої зустрічі. На перемогу киян коефіцієнт 5,1. Виграш "Бенфіки" оцінюють в 1,76. Нічия - 4.
Матч-відповідь "Динамо" проти "Бенфіки" пройде 23 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі ЛЧ.
Ліга чемпіонів
Плей-офф, кваліфікація. Перший матч
17 серпня
"Динамо" (Україна) - "Бенфіка" (Португалія)
Люблін (Польща), стадіон "Мєйскі"
Початок о 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 9 серпня "Динамо" перемогло "Штурм" у повторному матчі 3-го раунду кваліфікації ЛЧ.
- Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що кияни здолали "Штурм" завдяки домінуванню в овертаймі.
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