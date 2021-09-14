"Динамо" - "Бенфіка": склади команд на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14 вересня, у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє проти лісабонської "Бенфіки"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Динамо" та "Бенфіка" зіграють 5-й матч в історії особистих зустрічей. На рахунку киян лише 1 перемога, яку вони отримали ще у 1991 році. Після цього тричі перемагали португальці.
У групі з "Динамо" і "Бенфікою" в цій Лізі чемпіонів також виступають "Барселона" та "Баварія".
Матч "Динамо" - "Бенфіка" пройде на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві. Початок о 22:00.
Ліга чемпіонів
1-й тур
14 вересня
"Динамо" (Україна) - "Бенфіка" (Португалія)
"Динамо": Бойко, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Буяльський, Де Пена, Шкурін.
Запасні: Бущан, Нещерет, Вербіч, Шепелєв, Шабанов, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Вітінью, Тимчик, Супряга.
"Бенфіка": Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Вертонген, Морато – Маріу, Вайгль, Грімальдо – Евертон, Яремчук, Р. Сілва.
Запасні: Лейте, Нуньєс, Мейте, Сеферовіч, Гонсалвеш, Піцці, Лазаро, Радоньїч, Таарабт, Жедсон Фернандеш, Гонсалу Рамуш, Ферру
Київ, стадіон НСК "Олімпійський"
Початок о 22:00
Пряма трансляція на Megogo
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Бенфіка"
- 13 вересня головний тренер "Бенфіки" Жорже Жезуш заявив, що ставить "Динамо" на одному рівні з "Барселоною" та "Баварією".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 31.29Продаж 31.68
- Актуальне
- Важливе