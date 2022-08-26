Про це повідомляє Еспресо.TV.

Єдиний представник України в ЛЄ цьогоріч - київське "Динамо". На жеребкуванні українці були у першому кошику та уникнули матчів з найсильнішими суперниками. Мова йде про такі клуби, як "Рома", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Лаціо", "Брага", "Црвена Звезда" та "Олімпіакос".

В результаті київське "Динамо" опинилось у групі B. Українці змагатимуться за вихід у плей-офф з французьким "Ренном", турецьким "Фенербахче" та кіпрським "АЕК Ларнака".

Груповий турнір пройде з 8 вересня по 3 листопада.

23 серпня "Динамо" програло "Бенфіці". Команда Мірчі Луческу вилетіла з Ліги чемпіонів та продовжить виступи на груповому раунді Ліги Європи.

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