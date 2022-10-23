" Динамо" не змогло переграти "Ворсклу" в чемпіонаті України
У неділю 23 жовтня у 9-му турі чемпіонату України з футболу ""Динамо" у Києві зіграло внічию з "Ворсклою"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Динамо" на 33-й хвилині вивів перед Віталій Буяльський. "Ворскла" зрівняла рахунок на 44-й хвилині зусиллями Владлена Юрченка.
Гра завершилася внічию 1:1. "Динамо" набрало 10 очок та займає восьме місце. "Ворскла" з 8 пунктами - 11-та.
Чемпіонат України
9-й тур
23 жовтня
"Динамо" - "Ворскла" 1:1
Голи: Буяльський, 33 - Юрченко, 44
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У неділю 16 жовтня у Львові "Шахтар" переграв "Динамо" у 7-му турі чемпіонату України.
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