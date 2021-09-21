"Динамо" назвало ім'я свого найрейтинговішого футболіста у FIFA 22

Про це повідомляє "Динамо" в Instagram.

Найсильнішим з динамівців у FIFA 22 виявився Віктор Циганков з рейтингом 80. На другому місці півзахисник Беньямін Вербіч, у якого 77 балів. Хавбеки Віталій Буяльський, Микола Шапаренко та оборонець Віталій Миколенко мають по 76 балів.



24 серпня стало відомо, що у футбольному симуляторі FIFA 22 вперше буде представлена збірна України.

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