"Динамо" назвало ім'я свого найрейтинговішого футболіста у FIFA 22
Найвищий рейтинг з гравців київського "Динамо" у комп'ютерному симуляторі FIFA 22 отримав півзахисник Віктор Циганков
Про це повідомляє "Динамо" в Instagram.
Найсильнішим з динамівців у FIFA 22 виявився Віктор Циганков з рейтингом 80. На другому місці півзахисник Беньямін Вербіч, у якого 77 балів. Хавбеки Віталій Буяльський, Микола Шапаренко та оборонець Віталій Миколенко мають по 76 балів.
- 24 серпня стало відомо, що у футбольному симуляторі FIFA 22 вперше буде представлена збірна України.
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