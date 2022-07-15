Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь "Антверпена" і пройшов під благодійним гаслом "Match For Peace! Stop The War!". За "Динамо" єдиний м'яч забив Віктор Циганков.

Благодійний матч

15 липня

"Антверпен" (Бельгія) - "Динамо" (Україна) 2:1

Голи: Янссен, 7, Бенсон, 70 - Циганков, 40