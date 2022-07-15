"Динамо" програло бельгійцям у благодійному матчі
Ввечері 15 липня київське "Динамо" поступилось бельгійському "Антверпену" в благодійному матчі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь "Антверпена" і пройшов під благодійним гаслом "Match For Peace! Stop The War!". За "Динамо" єдиний м'яч забив Віктор Циганков.
Благодійний матч
15 липня
"Антверпен" (Бельгія) - "Динамо" (Україна) 2:1
Голи: Янссен, 7, Бенсон, 70 - Циганков, 40
- 12 липня у благодійному матчі київське "Динамо" поступилось французькому "Ліону".
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