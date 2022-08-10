Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сидорчук та Гармаш пропустять домашній матч з лісабонцями через перебір жовтих карток. Обидва хавбеки отримали попередження у повторній грі другого кола відбору ЛЧ проти австрійського "Штурму", який динамівці перемогли у додатковий час з рахунком 2:1. Картки стали для футболістів третіми у нинішньому сезоні.

"Динамо" у вирішальному раунді плей-офф відбору ЛЧ зустрінеться з португальською "Бенфікою". Матчі відбудуться 17 та 23 серпня.

9 серпня "Динамо" перемогло "Штурм" у повторному матчі 3-го раунду кваліфікації ЛЧ.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що кияни здолали "Штурм" завдяки домінуванню в овертаймі.

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