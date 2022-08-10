"Динамо" втратило на матч ЛЧ з "Бенфікою" двох ключових футболістів
Півзахисники "Динамо" Сергій Сидорчук та Денис Гармаш не зіграють проти португальської "Бенфіки" у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів через дискваліфікацію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сидорчук та Гармаш пропустять домашній матч з лісабонцями через перебір жовтих карток. Обидва хавбеки отримали попередження у повторній грі другого кола відбору ЛЧ проти австрійського "Штурму", який динамівці перемогли у додатковий час з рахунком 2:1. Картки стали для футболістів третіми у нинішньому сезоні.
"Динамо" у вирішальному раунді плей-офф відбору ЛЧ зустрінеться з португальською "Бенфікою". Матчі відбудуться 17 та 23 серпня.
- 9 серпня "Динамо" перемогло "Штурм" у повторному матчі 3-го раунду кваліфікації ЛЧ.
- Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що кияни здолали "Штурм" завдяки домінуванню в овертаймі.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.76
Купівля 38.76Продаж 39.73
-
EUR
Купівля 39.11Продаж 40.23
- Актуальне
- Важливе