"Динамо" втратило важливого футболіста перед матчем з "Бенфікою" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За інформацією Meta-ratings.com.ua, Томаш Кендзьора не потрапив у заявку на матч з "Динамо" через коронавірус. Футболіст отримав позитивний тест на COVID-19. Інформації про стан поляка - немає.



Загалом, Мірча Луческу зможе розраховувати в матчі з "Бенфікою" на 23-х футболістів.



Заявка "Динамо" на матч з "Бенфікою":



Воротарі: Бойко, Бущан.



Захисники: Забарний, Караваєв, Миколенко, Сирота, Тимчик, Шабанов.



Півзахисники: Андрієвський, Антюх, Буяльський, Вітіньо, Де Пена, Лєднєв, Вербич, Сидорчук, Циганков, Шапаренко, Шепелєв.



Форварди: Гармаш, Кулач, Рамірес, Шкурін.



У групі E після 5-ти матчів "Динамо" набрало лише 1 пункт і втратило будь-які шанси на вихід у плей-офф, як ЛЧ, так і Ліги Європи. "Баварія" з 15 очками займає перше місце в групі.



Друге місце і сім очок у "Барселони". П'ять набраних балів в "Бенфіки".



8 грудня у 5-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє у Лісабоні проти місцевої "Бенфіки". Цей матч матиме турнірне значення лише для португальців.

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