Про це заявив дипломат і ексміністр інфраструктури Володимир Омелян в етері Еспресо.

"Мені здається, Китай зрозумів, що він програв. Можливо, не програв шансу, але програв момент. Китай із жахом відчуває, що більшість його армії, яка базується на радянських технологіях, не здатна перемогти Захід, що мільйони китайців не зламають хід бою та не дадуть очікуваного ефекту", - наголосив він.

За словами дипломата, захопити Тайвань КНР уже й не сподівається, натомість занепокоєно стежать за своєю економікою та приховано постачають росіянам компоненти для зброї.

Володимир Омелян додав, що Китай - проблема, яка потребує вирішення, але він не загрожує Україні.