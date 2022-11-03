Дипломати-мародери. Посольство Росії понищило орендовані в Польщі будівлі
Польська Державна лісова охорона взяла в оренду центр, яким раніше користувалось посольство Росії – він виявився повною руїною, пограбованою і понищеною
Про це пише TVN24 з посиланням на слова заступника міністра клімату та навколишнього середовища Польщі Едуарда Сярка.
Російське посольство понад 40 років орендувало майно у лісництві Яблонна поблизу Варшави. Однак після розірвання угоди через велику заборгованість стало відомо, що будівлі повністю пусті та зруйновані — вибиті вікна, прогнила підлога та обвалені дахи.
За словами Сярка, в середині квітня через несплату орендної плати лісова інспекція негайно розірвала договір із посольством Росії щодо оренди будівлі. Попри численні звернення, посольство Росії так і не звільнило будинок, тому майно довелося забирати. Проте будівля виявилася настільки зруйнованою, що тепер на її місці доведеться будувати нову.
"Центр повністю спустошений. Росіяни зруйнували все, навіть кабелі зі стін вирвали", - розповів речник польських Держлісів Міхал Гзовський.
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