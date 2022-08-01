Дипломати отримали підтвердження, що судно, яке затримали у Лівані, перевозило крадене українське зерно

Про це повідомили на сторінці посольства у twitter.

"Ми отримали вирішальні документи та докази від України, що борошно та ячмінь були вкрадені з України. Завтра ми подамо клопотання судді в Триполі про продовження терміну затримання", - йдеться у повідомленні.

30 липня посол України в Лівані повідомив, що затримали судно, яке, ймовірно, перевозило вкрадене Росією українське зерно. Дипломат розповів, що українське посольство оперативно відреагувало на появу судна із зерном у порту Триполі, і тепер домагається експертизи цього зерна.

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