Дипломати отримали підтвердження, що судно, яке затримали у Лівані, перевозило крадене українське зерно
Посольство України в Лівані отримало документи, які підтверджують, що на борту корабля Laodicea є викрадене українське зерно
Про це повідомили на сторінці посольства у twitter.
"Ми отримали вирішальні документи та докази від України, що борошно та ячмінь були вкрадені з України. Завтра ми подамо клопотання судді в Триполі про продовження терміну затримання", - йдеться у повідомленні.
- 30 липня посол України в Лівані повідомив, що затримали судно, яке, ймовірно, перевозило вкрадене Росією українське зерно. Дипломат розповів, що українське посольство оперативно відреагувало на появу судна із зерном у порту Триполі, і тепер домагається експертизи цього зерна.
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