Директор тютюнової компанії Philip Morris заявив, що сигарети необхідно заборонити
Генеральний директор Philip Morris International Яцек Олчак заявив, що компанія припинить продаж сигарет Marlboro у Великобританії протягом десяти років.
Про це розповідає Business Insider.
Виконавчий директор Philip Morris International, виробника сигарет Marlboro, заявив, що його компанія припинить продаж сигарет у Великобританії протягом десяти років.
За словами СЕО Philip Morris International Яцека Олчака, сигарети у Британії повинні бути заборонені так само як і автівки на газі.
Компанія Philip Morris International відокремлена від компанії Philip Morris USA, яка виробляє сигарети Marlboro в США.
Олчак заявив The Mail у неділю, що цей крок є частиною мети компанії - стати бездимним та допомогти припинити вживання традиційних сигарет.
Він також закликав уряд Великобританії заборонити сигарети протягом десяти років, порівнявши їх з автомобілями на газовому двигуні, яким забороняється продавати в країні з 2030 року, повідомляє The Telegraph.
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