Директор тютюнової компанії Philip Morris заявив, що сигарети необхідно заборонити

Про це розповідає Business Insider.



Виконавчий директор Philip Morris International, виробника сигарет Marlboro, заявив, що його компанія припинить продаж сигарет у Великобританії протягом десяти років.



За словами СЕО Philip Morris International Яцека Олчака, сигарети у Британії повинні бути заборонені так само як і автівки на газі.



Компанія Philip Morris International відокремлена від компанії Philip Morris USA, яка виробляє сигарети Marlboro в США.



Олчак заявив The Mail у неділю, що цей крок є частиною мети компанії - стати бездимним та допомогти припинити вживання традиційних сигарет.



Він також закликав уряд Великобританії заборонити сигарети протягом десяти років, порівнявши їх з автомобілями на газовому двигуні, яким забороняється продавати в країні з 2030 року, повідомляє The Telegraph.