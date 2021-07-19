Директора підприємства на Рівненщині підозрюють у незаконному видобутку гранітів на понад 320 тис. куб. м

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.



Згідно з повідомленням, правоохоронці повідомили про підозру директору одного з господарських товариств за фактом порушення правил охорони та використання надр.



За даними слідства, Державна служба геології та надр надала компанії спеціальні дозволи на видобування гранітів, амфіболіту, гранодіориту та діабазу із родовища "Селищанське-1", а також видобування гранітів, габро та габро-діориту з родовища "Селищанське-2" Сарненського району Рівненської області. Ці дозволи були зупинені у листопаді 2017 року.



Однак, за інформацією правоохоронців, посадовець вчасно не припинив видобування корисних копалин загальнодержавного значення.



Зокрема, у грудні 2018 року в родовищі "Селищанське-1" незаконно було видобуто 2,8 тис. куб.м граніту, гранодіориту, амфіболіту та діабазу, придатних для виробництва будівельного щебеню, шляхового бетону, нижнього шару покриттів автодоріг.

Також у результаті 18 вибухів проведених з 2017 по 2019 роки в Селищанському-2 родовищі незаконно видобуто 321 тис м куб граніту, габро, габро-діоритів, придатних для виробництва щебеню та каменю бутового.