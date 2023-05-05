Занизили вартість продукції: директора держпідприємства на Дніпропетровщині підозрюють у розкраданні майже 7 млн грн
На Дніпропетровщині директор держпідприємства з виготовлення комплектуючих для гірничої промисловості розробив схему незаконного заволодіння бюджетними коштами
Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.
Він, його син і головний бухгалтер своїми незаконними діями спричинили збитки державі на суму 7 млн гривень.
"Встановлено, що держпідприємство уклало довгостроковий договір та поставляло комплектуючі до обладнання лише вказаному ТОВ за цінами нижче ринкових. У подальшому вказана продукція реалізовувалась гірничо-збагачувальним комбінатам області за вищою ціною... Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів вилучено договори, що містять докази протиправної діяльності, та автомобілі", - розповіли в прокуратурі.
Двоє учасників схеми отримали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, щодо третього триває розгляд.
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