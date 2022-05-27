Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

Російський олігарх та бізнесмени завдяки кіпрській компанії та приватному банку, ще до повномасштабної війни намагалися вивести активи з банківської системи в Україні.

Директором фіктивного підприємства, за допомогою якого виводилися кошти, став українець, аби використовувати його ім'я. Під час воєнного стану із рахунків злочинних банків на офшори підконтрольних російському олігарху компаній, з України планували вивести 169 млн грн.

На кошти, які наразі знаходились на рахунках кіпрської компанії в банку України, накладено арешт.

"Таким чином російський олігарх із бізнесменами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки та повідомили про підозру керівнику фіктивного приватного підприємства за незаконними діями із документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до рахунків, підроблення реєстраційних та інших офіційних документів (ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358 КК України).

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