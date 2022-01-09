Дисидент Микола Матусевич живе у курнику на околиці Василькова. Без води та опалення. Фотофакт

Фото його житла наводить видання Reporters.



Як зазначається, перед Новом Роком міська рада Василькова визнала його почесним громадянином міста й подарувала Матусевичу "купку мокрив дров". Коли про це дізналася громадськість, одна жінка, а вона просить не розголошувати її ім'я подарувала дисидентові дві вантажівки сухих колотих дров за 18 тис. грн кожна.



Пенсія відомого громадського й політичного діяча наразі складає понад 3 тис. грн (з урахуіванням 2 тис. - президентської).



За даними історикині Дарії Гірної, небайдужі зібрали для Миколи Матусевича 100 тис. грн і він їх "дуже економно витрачає".



Поліпшити свої житлові умови, зазначає Гірна, Матусевич може, якщо продасть земельну ділянку, на якій розташовано хижу. Необхідні для цього документи з власної волі у свій вільний час йому допомогла оформити юристка Світлана Ренькас.



Довідка



Микола Матусевич із села Матюші на Київщині - один із десяти співзасновників Української Гельсінської групи. У 1970-х, ризикуючи власним життям, він передавав інформацію про порушення прав людини в УРСР на Захід, зокрема Президентові США Джиммі Картеру та Папі Римському Івану Павлу ІІ. За свою правозахисну діяльність в СРСР Микола Матусевич відбув 12 років ув’язнення.



2021 року відійшла сестра Матусевича Таміла - найближча людина в його житті.