Дисидент Микола Матусевич живе у курнику на околиці Василькова. Без води та опалення. Фотофакт
75-річний співзасновник Української Гельсинської Групи Микола Матусевич живе у дерев'яній хижі на околиці міста Василькова Київської області. Компанію йому складає собака Матильда. Води та опалення всередині приміщення у нього немає
Фото його житла наводить видання Reporters.
Як зазначається, перед Новом Роком міська рада Василькова визнала його почесним громадянином міста й подарувала Матусевичу "купку мокрив дров". Коли про це дізналася громадськість, одна жінка, а вона просить не розголошувати її ім'я подарувала дисидентові дві вантажівки сухих колотих дров за 18 тис. грн кожна.
Пенсія відомого громадського й політичного діяча наразі складає понад 3 тис. грн (з урахуіванням 2 тис. - президентської).
За даними історикині Дарії Гірної, небайдужі зібрали для Миколи Матусевича 100 тис. грн і він їх "дуже економно витрачає".
Поліпшити свої житлові умови, зазначає Гірна, Матусевич може, якщо продасть земельну ділянку, на якій розташовано хижу. Необхідні для цього документи з власної волі у свій вільний час йому допомогла оформити юристка Світлана Ренькас.
Довідка
Микола Матусевич із села Матюші на Київщині - один із десяти співзасновників Української Гельсінської групи. У 1970-х, ризикуючи власним життям, він передавав інформацію про порушення прав людини в УРСР на Захід, зокрема Президентові США Джиммі Картеру та Папі Римському Івану Павлу ІІ. За свою правозахисну діяльність в СРСР Микола Матусевич відбув 12 років ув’язнення.
- 2021 року відійшла сестра Матусевича Таміла - найближча людина в його житті.
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