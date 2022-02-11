Дискусія Київського Безпекового Форуму "Як бути з Мінськими домовленостями". НАЖИВО

У центрі уваги дискусії – оцінка безпекової ситуації навколо України, аналіз міжнародних дипломатичних зусиль для стримування нової хвилі агресії Росії, а також розгляд шляхів мирного врегулювання, що відповідатимуть національним інтересам нашої держави і справі відновлення її територіальної цілісності.



Участь у дискусії беруть:

- Арсеній Яценюк;

- Ольга Айвазовська;

- Ірина Геращенко;

- Сергій Рахманін;

- Павло Клімкін;

- Данило Лубківський.









