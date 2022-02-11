Дискусія Київського Безпекового Форуму "Як бути з Мінськими домовленостями". НАЖИВО
Сьогодні Київський Безпековий Форум проводить дискусію "Як бути з Мінськими домовленостями"? Загроза з боку Росії: оцінки, прогнози, наші дії за участю відомих політичних і громадських діячів та провідних національних експертів
У центрі уваги дискусії – оцінка безпекової ситуації навколо України, аналіз міжнародних дипломатичних зусиль для стримування нової хвилі агресії Росії, а також розгляд шляхів мирного врегулювання, що відповідатимуть національним інтересам нашої держави і справі відновлення її територіальної цілісності.
Участь у дискусії беруть:
- Арсеній Яценюк;
- Ольга Айвазовська;
- Ірина Геращенко;
- Сергій Рахманін;
- Павло Клімкін;
- Данило Лубківський.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.87
Купівля 27.87Продаж 28.15
-
EUR
Купівля 31.72Продаж 32.15
- Актуальне
- Важливе