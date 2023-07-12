Disney показав трейлер нового серіалу "Зоряні війни: Асока"
На каналі Disney+ вийшов новий трейлер серіалу "Зоряні війни: Асока". Він насичений екшеном та сповнений відсиланнями до відомого мультфільму
Трейлер виклали на YouTube-каналі Star Wars.
"Асока" розповість про джедая, на ім'я Асока Тано, яка полює за гранд-адміралом Галактичної Імперії Трауном і розшукує зниклого джедая Езру Бріджера. Асока вперше з'явилася в мультфільмі "Зоряні війни: Війни клонів". Вона також була одним із центральних героїв анімаційних серіалів "Війни клонів" та "Повстанці". Головну героїню зіграла Розаріо Доусон, яка вперше виконала роль джедаю в "Мандалорці".
Трейлер сповнений відсилань до мультфільму. У відео затрималися на анімаційному кадрі, який з'явився у фіналі серіалу ще 2018-го року. Давніх прихильників "Зоряних війн" у трейлері здивує найперша поява в реальному часі грос-адмірала Трауна, якого зіграв Ларс Міккельсен.
Прем'єра серіалу "Зоряні війни: Асока" запланована на 23 серпня 2023 року. Творцями серіалу виступили Дейв Філоні та Джон Фавро.
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