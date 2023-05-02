Дітей у Маріуполі змушують писати листи подяки окупантам
Школярам у тимчасово окупованому Маріуполі дали завдання написати листи вдячності російським військовим. Вчителі надали шаблон, згідно з яким кожен учень має подякувати за "спеціальну військову операцію"
Про це інформує Маріупольська міська рада.
Зазначено, що відповідне завдання отримали учні старших класів тимчасово окупованого регіону.
"Вчителі надали шаблон, згідно з яким кожен учень має подякувати за "спеціальну військову операцію". І це мають писати діти, чимало з яких втратили близьких, рідних чи друзів саме від російських обстрілів. Неймовірний цинізм окупантів", - ідеться у повідомленні.
Також у Маріуполі окупанти ввели новий перелік обов’язкових книг для вивчення в закладах середньої освіти.
"Маріупольські учні мають тепер читати "Молоду гвардію" Олександра Фадєєва, "Брестську фортецю" Сергія Смірнова та "Як закалялась сталь" Миколи Островського", - зазначили у міській раді.
- Лідер терористичної "ДНР" Денис Пушилін підписав указ про створення та початок роботи призовних комісій у тимчасово окупованому Маріуполі.
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