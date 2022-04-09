Дитина-біженка у Великій Британії знайшла таку ж ляльку, яку залишила в Україні
Вероніка та її мама Тетяна помітили на складі благодійної організації таку ж ляльку, яка була в дитини ще до війни і залишилась в Україні
Про це пише BBC.
Благодійна організація написала у twitter, що Вероніка та її мама були дуже схвильовані коли побачили ляльку.
"Було особливим виявити, що ця лялька була такою ж, як та, яку Вероніка не змогла принести з дому. Хвилинка радості, це зробило наш день. Вероніка поцілувала нас, коли йшла", - сказав засновник благодійної організації та виконавчий директор Нікола Доус.
Тетяна з дочкою приїхали до Великобританії у четвер, в межах програми "Дім для України". З собою привезли одну валізу та дитячу коляску. Сім'я, що їх приймає зв'язалась благодійною організацією, щоб попросити допомоги в пошуку практичних речей.
У п’ятницю вони поїхали на склад, щоб забрати підготовлені для них речі, включаючи одяг, взуття, іграшки, підгузки та туалетні приналежності.
Stripey Stork допомагає сім’ям у Лондоні з 2013 року. Вони використовують модель, подібну до продовольчого банку, щоб забезпечити сім’ї з маленькими дітьми речами першої необхідності, а зараз допомагають українським біженцям, які прибувають у Лондон.
- Нагадаємо, міністерка внутрішніх справ Пріті Пател вибачилася за затримки отримання віз для біженців з України. Велика Британія видала українським біженцям 41 тисячу віз. Уряд критикують за те, що процес подачі заявок займає занадто багато часу та є складним.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе