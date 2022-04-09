Дитина-біженка у Великій Британії знайшла таку ж ляльку, яку залишила в Україні

Про це пише BBC.



Благодійна організація написала у twitter, що Вероніка та її мама були дуже схвильовані коли побачили ляльку.









"Було особливим виявити, що ця лялька була такою ж, як та, яку Вероніка не змогла принести з дому. Хвилинка радості, це зробило наш день. Вероніка поцілувала нас, коли йшла", - сказав засновник благодійної організації та виконавчий директор Нікола Доус.



Тетяна з дочкою приїхали до Великобританії у четвер, в межах програми "Дім для України". З собою привезли одну валізу та дитячу коляску. Сім'я, що їх приймає зв'язалась благодійною організацією, щоб попросити допомоги в пошуку практичних речей.



У п’ятницю вони поїхали на склад, щоб забрати підготовлені для них речі, включаючи одяг, взуття, іграшки, підгузки та туалетні приналежності.



Stripey Stork допомагає сім’ям у Лондоні з 2013 року. Вони використовують модель, подібну до продовольчого банку, щоб забезпечити сім’ї з маленькими дітьми речами першої необхідності, а зараз допомагають українським біженцям, які прибувають у Лондон.