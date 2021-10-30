Дитячу лікарню під COVID, у громадський транспорт з сертифікатом. У Рівному відбулася екстрена комісія

Таким є рішення обласної комісії з питань ТЕБ і НС, засідання якої проводилося сьогодні, 30 жовтня 2021 року, передає Еспресо.TV.



Такі правила діятимуть з вівторка, 2 листопада на увесь період "червоної" зони.



"Маємо стрімке поширення коронавірусної інфекції. Щодоби близько 1000 виїздів швидких, з них більше 10 відсотків до "ковідних" пацієнтів. Тому медична система області має бути у підвищеній готовності, а окремі заклади готові до повного перепрофілювання для надання допомоги пацієнтам із корона вірусом", - зазначив головний медик Рівненщини Олег Вівсянник, слова якого наводяться на офіційному сайті обласної адміністрації.



"Ситуація достатньо складна, тому є потреба у прийнятті ряду додаткових карантинних обмежень - щодо обмежень у транспорті, роботи ринків і заходів стосовно забезпечення лікування пацієнтів", - прокоментував заступник голови ОДА Ігор Тимошенко.



Таким чином, через стрімке поширення коронавірусної інфекції з 1 листопада в межах Рівненської області діятимуть суттєві обмеження на регулярні та нерегулярні обласні перевезення пасажирів автомобільним транспортом.



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Заборона не поширюватиметься на перевезення: осіб, які не досягли 18 років; легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не більше п’яти осіб без урахування дітей віком до 14 років; службовим чи орендованим транспортом підприємств за маршрутами руху, погодженим із патрульною поліцією; за наявності в учасників перевезень негативного результату тесту на COVID-19, або "ковід"-сертифіката із повним курсом вакцинації.

"У нас був вибір - або заборонити усі перевезення, або робити за прикладом міжобласних перевезень. Щоб уникнути соціальної напруги, дозвіл діятиме для вакцинованих і людей із негативним тестом - як водіїв, так і пасажирів", - прокоментував начальник управління промисловості та інфраструктури ОДА Федір Мисюра.



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Комісія рекомендувала міським та сільським радам також прийняти аналогічні заборони щодо міських та приміських перевезень.



Фахівцям ГУ Держпродспоживслужби в області доручено провести додаткові перевірки торгових точок та заборонити діяльність ринків, які не відповідають вимогам карантину.



Рішенням комісії поністю перепрофільовані для прийому хворих на коронавірусну хворобу COVID-19: Рівненська міська лікарня, Сарненська ЦРЛ, Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування, Гощанська багатопрофільна лікарня, Дубенська міська лікарня.



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Контроль за дотриманням заходів будуть здійснювати ГУ Нацполіції в області та ГУ Держпродспоживслужби, патрульна поліція, Поліське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, селищних та сільських рад.



Впродовж вихідних усі центри вакцинації населення та пунктів щеплення працюватимуть.



"Через суттєве зростання кількості хворих та госпіталізованих ми змушені приймати жорсткі рішення. Також продовжувати вишукувати додаткові ліжка у медичних закладах області під ковідні. Зокрема, однією із таких є Рівненська міська дитяча лікаря, яка дасть нам біля 100 додаткових дорослих ліжок. Опрацьовуємо готовність й інших медзакладів. Активізується робота цілодобового штабу з протидії коронавірусу для оперативного реагування та епідемічні виклики. Дорогі земляки, побороти пандемію коронавірусу зможемо лише разом - шляхом набуття колективного імунітету дякуючи вакцинації", - наголосив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.





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