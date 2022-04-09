Дівчинка в червоному пальті з фільму "Список Шиндлера" допомагає українцям в Польщі

Про це Дабровскі розповіла в Instagram.

Тепер вона одягнена у яскраво-жовтий світловідбиваючий жилет з написом "волонтер" і допомагає в Польщі українським біженцям на кордоні.

"Тільки тому, що я мовчала, не подумайте ні на секунду, що я нічого не робила – весь цей час ми разом з мамою активно допомагали біженцям фізично чи онлайн", – написала акторка.

За її словами, їй вже вдалося допомогти десяткам біженців, зокрема із пошуком житла та транспортом, яким людей доправляють до різних міст Польщі.

Також Дабровскі збирає кошти для допомоги українцям, які змушені були покинути рідну країну через війну.

"Я нічого не чекаю, і ніхто з нашої групи волонтерів не хоче чути "спасибі", ми просто робимо свою роботу. Я зроблю все, що зможу, я ніколи не забуду ці обличчя та очі. До цього не можна підготуватися, можна тільки уявити", – написала Дабровскі.

Довідково. "Список Шиндлера" – всесвітньовідомий фільм режисера Стівена Спілберга, який був випущений у широкий прокат в 1993 році. Стрічка отримала сім "Оскарів", у тому числі за найкращий фільм і режисуру, сім премій BAFTA та три "Золотих глобуси".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb